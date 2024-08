Cincinnati: Sinner gewinnt fünften Titel des Jahres

Zuvor hatte der Weltranglistenerste in diesem Jahr in Halle, Miami, Rotterdam und bei den Australian Open triumphiert.

Tennisstar Jannik Sinner hat seinen beeindruckenden Lauf in diesem Jahr fortgesetzt und das ATP-Masters in Cincinnati gewonnen. Der Weltranglistenerste aus Italien sicherte sich durch ein 7:6 (7:4), 6:2 gegen den US-Amerikaner Francis Tiafoe den 15. ATP-Titel seiner Karriere, bereits seinen fünften in diesem Jahr. Zuvor hatte er in Halle, Miami, Rotterdam und bei den Australian Open gewonnen.

Auf dem Weg zu seinem ersten Triumph in Cincinnati, mit welchem er kurz vor Beginn der US Open (ab 26. August) seinen Favoritenstatus in New York untermauerte, hatte er unter anderem die deutsche Nummer eins Alexander Zverev besiegt. Im Halbfinale hatte Sinner den Hamburger in einem Krimi-Match mit 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4) bezwungen.