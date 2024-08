Irre Szenen! Tennis-Profi rastet völlig aus - und stellt dann das Spiel ein

Unsportliche Szenen beim ATP-Masters in Cincinnati ! Im Sechzehntelfinale verlor der Japaner Yoshihito Nishioka am Donnerstagabend im entscheidenden dritten Satz gegen den Polen Hubert Hurkacz komplett die Nerven.

Der 28-Jährige hatte den ersten Satz gewonnen, der zweite Satz ging im Tiebreak jedoch an seinen angeschlagenen Kontrahenten, was Nishioka bereits so sehr ärgerte, dass er seinen Schläger zerhackte. Doch so richtig rund ging es dann in Satz drei.