Tennis: Hammer um Tsitsipas perfekt

Der griechische Tennisprofi Stefanos Tsitsipas hat die Zusammenarbeit mit seinem Vater Apostolos Tsitsipas als Trainer beendet. Dies teilte der Weltranglisten-11. am Freitag in den sozialen Medien „schweren Herzens“ mit. Außerhalb des Platzes werde sein Vater weiter Teil seines Teams bleiben, betonte Tsitsipas, einen Ersatz gebe es noch nicht.

"Ich ziehe es vor, meinen Vater in seiner Rolle als Vater, und nur als Vater, zu halten", schrieb der 25-Jährige. Bereits einen Tag zuvor hatte Tsitsipas nach seiner Zweisatzniederlage (4:6, 4:6) gegen den Japaner Kei Nishikori in der zweiten Runde des ATP-Masters in Montreal Hinweise auf eine anstehende Trennung gegeben.