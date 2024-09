Dopingfall bereitet Sinner "schlaflose Nächte"

Jannik Sinner spielt derzeit bei einem Turnier in China. Doch auch in Asien bestimmen nicht die sportlichen Themen den Alltag.

Auch am Tennis-Weltranglistenersten Jannik Sinner gehen die Diskussionen über seinen Dopingfall nicht spurlos vorbei. „Zunächst einmal ist das keine Situation, in der ich mich gerne befinde, es ist eine sehr heikle, schwierige und auch andere Situation“, sagte der Italiener am Montag in Peking nach dem 6:2, 7:6 (8:6) im Viertelfinale des ATP-Turniers gegen den Tschechen Jiri Lehecka: „Aber ich versuche immer, mich daran zu erinnern, dass ich nichts falsch gemacht habe.“