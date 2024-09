Struff will wieder angreifen: "Fühle mich gut"

SID 19.09.2024 • 05:34 Uhr Die Hüftverletzung, die ihn zuletzt ausgebremst hat, ist unter Kontrolle. Jetzt nimmt Struff das Davis-Cup-Finale ins Visier.

Jan-Lennard Struff fühlt sich trotz seiner Hüftverletzung, die ihn seit etlichen Wochen plagt, fit für den Endspurt der Tennissaison - inklusive der Davis-Cup-Finalrunde in Malaga. "Die Hüfte ist ein Thema, das mich die nächsten Jahre begleiten wird. Aber jetzt fühle ich mich gut, ich konnte zu Hause gut trainieren und ein bisschen regenerieren nach den US Open", sagte Struff vor dem Laver Cup in Berlin. Für das Showevent am Wochenende ist er als Ersatzspieler nominiert.

Die vergangenen Wochen waren schwierig für die deutsche Nummer zwei, bei den Olympischen Spielen in Paris gab Struff in der zweiten Runde auf, beim Masters in Cincinnati und bei den US Open in New York verlor er angeschlagen jeweils in der ersten Runde. Auf die Reise zur Davis-Cup-Gruppenphase nach China verzichtete der 34-Jährige.