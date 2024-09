Historischer Triumph! Nummer 777 der Welt schreibt Geschichte

Dem kroatischen Tennis-Profi Marin Cilic ist beim ATP -Turnier im chinesischen Hangzhou ein historischer Erfolg gelungen. Durch sein knappes 7:6 (7:5), 7:6 (7:5) im Finale gegen den Lokalmatadoren Zhang Zhizhen avancierte der 35-Jährige zum am schlechtesten auf der Weltrangliste platzierten Turniersieger der ATP-Geschichte.

Verletzungsbedingt hatte Cilic seit Februar kein Turnier auf der ATP-Tour mehr bestreiten können, im Mai war er am rechten Knie operiert worden. Die Teilnahme in der 12-Millionen-Stadt Hangzhou hatte ihm erst eine Wildcard ermöglicht. "Ich danke meiner Familie, meinen Jungs, meiner Frau - und allen, die mich in dieser schwierigen Zeit unterstützt haben", sagte der sichtlich bewegte Kroate bei der Siegerehrung.