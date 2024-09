Zverev legt Pause ein: Absage für Turnier in Peking

Der zuletzt immer wieder gesundheitlich angeschlagene Alexander Zverev legt eine Pause ein. Der 27 Jahre alte Olympiasieger von Tokio sagte seine Teilnahme am ATP-Turnier in Peking ab. Eine Begründung für das Fehlen des deutschen Tennis-Stars bei dem Event, das am Donnerstag beginnt, teilte die Spielerorganisation nicht mit. Zverev hatte zuletzt in Berlin beim Laver Cup gespielt und unter anderem Probleme mit Fieber und Husten gehabt.