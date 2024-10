60. Sieg: Zverev löst Pflichtaufgabe beim Auftakt in Wien

Lockerer Start: Alexander Zverev ist beim ATP-Turnier in Wien souverän ins Achtelfinale eingezogen. Dem erst 18-jährigen Österreicher Joel Schwärzler - der sein Debüt bei einem ATP-500-Event feierte - ließ der an Position eins gesetzte Hamburger mit 6:2, 6:2 keine Chance und stellte damit seine 2018 aufgestellte Bestmarke von 60 Siegen in einer Saison auf der Tour ein.