Tennis: Djokovic sagt für Paris ab

Der 24-malige Grand-Slam-Gewinner wird nicht beim Paris Masters in der kommenden Woche aufschlagen. Einen konkreten Grund nennt er nicht - aber die Absage passt zu einer jüngst gemachten Ankündigung.

Grand-Slam-Rekordgewinner Novak Djokovic aus Serbien hat ohne Angaben eines konkreten Grunds seinen Start beim Paris Masters in der kommenden Woche abgesagt.

„Unglücklicherweise werde ich in diesem Jahr nicht in Paris spielen“, teilte der siebenmalige Turniersieger am Mittwoch auf Instagram mit und bestätigte damit serbische Medienberichte, durch die die Absage schon vorher durchgesickert war: „Ich habe großartige Erinnerungen, habe siebenmal gewonnen und hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder da sein werde.“