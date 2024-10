Tennis: Eine große Karriere nimmt ein emotionales Ende

Dominic Thiem scheidet bei seinem Abschiedsturnier in Wien in der ersten Runde aus - obwohl er alles versucht hat, um den frenetischen Fans noch eine Zugabe zu bieten.

Die große Tennis-Karriere von Dominic Thiem ist vorbei. Der 31 Jahre alte Österreicher schied am Dienstagabend bei seiner emotionalen Abschiedsvorstellung beim ATP-Turnier in Wien in der ersten Runde mit 6:7 (6:8), 2:6 gegen den Italiener Luciano Darderi aus, es war sein letztes Match als Profi.