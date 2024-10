Kyrgios plant Comeback: Kritiker "zum Schweigen bringen"

Tennisprofi Nick Kyrgios steht nach langer Pause offenbar vor einem Comeback. Wie der Wimbledon-Finalist von 2022 ankündigte, will er im Dezember bei einem Showevent in Abu Dhabi aufschlagen und dann auch im Januar die Australian Open spielen. Der Australier, einst Nummer 13 der Welt und zuletzt lange raus aufgrund von Problemen an Knie, Fuß und Handgelenk, will laut eigener Aussagen seine Kritiker "zum Schweigen bringen" und einen Grand-Slam-Titel gewinnen.