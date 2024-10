Peking: Alcaraz nach Zweisatzsieg gegen Medwedew im Finale

French-Open- und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz ist der erste Finalist beim ATP-Turnier in Peking. Der 21 Jahre alte Spanier besiegte im Duell zweier Grand-Slam-Sieger in der Vorschlussrunde den Russen Daniil Medwedew nach nur 1:26 Stunden mit 7:5, 6:3. Sein Gegner im Endspiel wird später am Dienstag zwischen dem Weltranglistenersten Jannik Sinner aus Italien und dem chinesischen Außenseiter Bu Yunchaokete ermittelt.