Sinner triumphiert über Djokovic

Für Sinner war es bereits der siebte Triumph in dieser Saison, zuvor war er auch bei den Masters in Miami und Cincinnati nicht zu schlagen gewesen. Seine größten Erfolge feierte Sinner bei den Australian und US Open, zudem holte er die Titel in Rotterdam und Halle/Westfalen. Das Jahr beendet der 23-Jährige sicher an der Spitze des Rankings.