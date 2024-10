Tennis: Finale in Saudi-Arabien! Sinner ringt Djokovic nieder

Jannik Sinner setzt sich im Halbfinale in Saudi-Arabien in einem Prestigeduell gegen Novak Djokovic durch. Im Finale wartet ein Spanier.

Jannik Sinner hat das Finale beim umstrittenen „Six Kings Slam“ in Saudi-Arabien erreicht. Die Nummer eins der Tennis-Weltrangliste setzte sich am Donnerstag in Riad mit 6:2, 6:7 (0:7), 6:4 gegen den Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic durch. Im Endspiel am Samstag wartet nun der Sieger des spanischen Halbfinals zwischen Rafael Nadal und Carlos Alcaraz.