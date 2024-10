Starker Auftritt: Engel verpasst Viertelfinale in Almaty

Tennis-Newcomer Justin Engel verpasst beim ATP-Turnier in Almaty das Viertelfinale, überzeugt aber erneut.

Stark mitgehalten und weitere Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt: Tennis-Talent Justin Engel hat beim ATP-Turnier in Almaty trotz des nächsten überzeugenden Auftritts den Viertelfinaleinzug verpasst. Der 17-Jährige aus Nürnberg musste sich am Mittwoch dem Weltranglisten-31. Francisco Cerundolo aus Argentinien mit 4:6, 6:7 (3:7) beugen.

Engel spielte in der kasachischen Großstadt größtenteils auf Augenhöhe mit Cerundolo und bewies, dass er das Tempo in den Ballwechseln mit seinem neun Jahre älteren Gegner mitgehen kann. Im zweiten Satz kam er nach einem Break Rückstand zurück und verdiente sich den Tiebreak, in dem dann Cerundolo seine Routine ausspielte.