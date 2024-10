Tennis: Draper triumphiert in Wien

Nach dem Turniersieg in der Wiener Stadthalle klettert Draper in der Weltrangliste am Montag auf Platz 15, so hoch stand er noch nie. In diesem Jahr ist dem Linkshänder der Druchbruch gelungen, er holte beim Rasenturnier in Stuttgart den ersten Titel seiner Karriere und erreichte bei den US Open in New York das Halbfinale.