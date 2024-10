Tennis-Eklat: "F*** you, du Idiot. Du hast mein Spiel zerstört"

„F*** you, F*** you. Wirklich, F*** you, you idiot. Du hast mein Spiel zerstört. Mach deine verdammte Arbeit. Seit drei Stunden renne und kämpfe ich hier um mein Leben“, reagierte der US-Amerikaner auf die Strafe noch nach dem Matchball. Dann verließ er kurz darauf das Spielfeld.