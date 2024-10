Tennis: Überraschung bei Beckers Ex-Schützling

Der 13. der ATP-Weltrangliste , Holger Rune, bereitet sich gerade intensiv auf das anstehende Turnier Six Kings Slam in Saudi-Arabien vor. Bei der hoch dotierten Veranstaltung wird er allerdings mit einem alten Bekannten im Trainerstab auftreten.

Rune, der bis Februar von der deutschen Tennis -Legende Boris Becker betreut wurde, wird in Zukunft wieder von Lars Christensen trainiert. Diese Neuigkeiten verkündete der Däne in einer Pressemitteilung. Bereits im Vorjahr war Christensen der alleinige Coach des 21-Jährigen.

„Ich kenne Holger, seit er ein kleiner Junge mit großen Träumen war. Jetzt freue ich mich darauf, wieder mit ihm zusammenzuarbeiten und hart daran zu arbeiten, die ehrgeizigen Ziele zu erreichen, die wir beide in seinem Namen haben“, so Christensen. „Jeder kennt das enorme Potenzial von Holger und sein Engagement und seine Leidenschaft sind etwas völlig Einzigartiges.“ Es sei „ein Privileg, als sein Trainer zu arbeiten“, lies sein neuer Trainer verlautbaren.

Trainer sitzen bei Rune auf einem wackeligen Stuhl

Mittlerweile ist Rune dafür bekannt, seine Trainer durchaus schnell zu wechseln. Vor rund zwei Jahren holte sich Rune den ehemaligen Trainer von Serena Williams, Patrick Mouratoglou, in seinen Trainerstab. Im Folgejahr übernahm dann Christensen die Leitung, ehe er - durchaus überraschend - von Boris Becker abgelöst wurde.

Becker und Rune bildeten allerdings lediglich für rund vier Monate ein Team. Die deutsche Tennis-Ikone erklärte damals die Trennung wie folgt: „Wir haben diese Partnerschaft mit dem ursprünglichen Ziel begonnen, Ende letzten Jahres das ATP-Finale zu erreichen, aber im weiteren Verlauf wurde mir klar, dass ich, damit dies erfolgreich sein kann, viel mehr für Holger zur Verfügung stehen müsste, als ich kann. Aufgrund beruflicher und privater Verpflichtungen kann ich Holger jetzt nicht das geben, was er braucht.“

Beim hoch dotierten und neu ins Leben gerufenen Six Kings Slam in Saudi-Arabien (16.-19.10) treten neben Holger Rune auch die Superstars Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniel Medvedev und Rafael Nadal an.