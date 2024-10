Wawrinka verliert nach Schiedsrichterfehler

Der Schweizer verliert das hart umkämpfte Match in Shanghai gegen Cobolli. Ein Fehler des Schiedsrichters führt zum einzigen Break des Spiels.

Der Schweizer Tennisspieler Stan Wawrinka ist bei den Shanghai Masters nach einem kuriosen Missgeschick des Schiedsrichters ausgeschieden. Gegen den an Nummer 28 gesetzten Italiener Flavio Cobolli spielte der Routinier in der zweiten Runde zunächst auf Augenhöhe, im dritten Satz kippte dann der Fehler das Match: Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes rief den Spielstand zwar zunächst korrekt aus, brachte ihn dann aber nicht richtig auf die Anzeigetafel. Statt 15:15 stand es so 0:30 aus Sicht von Wawrinka - infolgedessen kassierte der Schweizer das einzige Break der gesamten Partie und verlor wenig später den dritten Durchgang. Das Match endete 7:6 (8:6), 6:7 (4:7), 3:6.