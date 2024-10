Wien: Struff verliert gegen Top-10-Spieler

Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Wien einen Überraschungserfolg verpasst. Durch das 6:2, 2:6, 2:6 gegen den Weltranglisten-10. Alex de Minaur aus Australien scheiterte der 34-Jährige in der österreichischen Hauptstadt bereits in Runde eins. Struff wartet damit weiter auf einen Sieg über einen Spieler aus den Top 10 in diesem Jahr.