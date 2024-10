Zverevs Gesundheit: "Nein, das wird wirklich eine Zeit dauern"

„Nein, das wird wirklich eine Zeit dauern, man muss die richtigen Medikamente zu sich nehmen, die Lunge säubern, das ist keine Fragen von ein paar Wochen“, sagte Zverev vor dem ATP-Turnier in Wien. Er hoffe, zu Beginn der neuen Saison, „wenn ich in Australien ankomme, wieder voll fit zu sein.“

Davis Cup? Zverev lässt weiter alles offen

Sportlich beginnt für Zverev mit dem Turnier in Wien, bei dem er in der ersten Runde auf den Österreicher Joel Schwärzler trifft, der Saisonendspurt. Weiter geht es beim ATP-Masters in Paris und beim Saisonfinale der besten acht Tennisprofis in Turin. Ob er danach beim Davis-Cup-Finalturnier in Malaga für Deutschland spielt, ließ Zverev auch in Wien offen: "Die Frage brauchst Du nicht stellen."