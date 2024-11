Altmaier verpasst Viertelfinale in Belgrad

Daniel Altmaier ist im Achtelfinale des ATP-Turniers von Belgrad chancenlos. Der Kerpener tritt zum Saisonabschluss noch im Davis Cup an.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat das Viertelfinale des ATP-Turniers in Belgrad verpasst. Der 26 Jahre alte Kempener unterlag am Dienstag in der serbischen Hauptstadt dem Australier Christopher O‘Connell deutlich mit 3:6, 1:6.