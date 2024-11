ATP Finals: Fritz sichert sich fünftes Ticket für Turin

Der US-amerikanische Tennisprofi Taylor Fritz hat sich das fünfte Ticket für die ATP Finals in Turin gesichert. Dem 27-Jährigen, der in Wimbledon und bei den US Open jeweils Alexander Zverev aus dem Turnier genommen hatte, reichte dafür ein Erstrundenaus beim Masters in Paris-Bercy vergangene Woche. Am 10. November startet die inoffizielle Tennis-Weltmeisterschaft in der italienischen Metropole.