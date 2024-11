Becker ehrt Sinner als Nummer eins der Welt

Boris Becker hatte in seiner Karriere selbst zwölf Wochen an der Spitze der Weltrangliste gestanden.

Italiens Tennisstar Jannik Sinner ist in Turin für seinen Platz an der Spitze der Weltrangliste zum Saisonende geehrt worden - und bekam dabei unter großem Jubel der heimischen Fans eine Trophäe von Deutschlands Ikone Boris Becker überreicht. Becker händigte dem Südtiroler am Montagabend im Vorfeld der Auftaktpartie von Alexander Zverev bei den ATP Finals zusammen mit ATP-Präsident Andrea Gaudenzi einen silbernen Pokal aus.