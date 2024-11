Droht ein Rückzug? Alcaraz bricht Training in Turin ab

Carlos Alcaraz hatte nach seiner Auftaktpartie über gesundheitliche Probleme geklagt. Am Dienstag brach er sein Training ab.

Spaniens Tennisstar Carlos Alcaraz kämpft bei den ATP Finals in Turin mit zunehmenden gesundheitlichen Problemen. Der 21-Jährige brach sein Training am Dienstagvormittag nach nur wenigen Minuten ab, weil er sich unwohl fühlte. Alcaraz hatte am Montag nach seiner Auftaktniederlage gegen Casper Ruud öffentlich gemacht, unter Magenbeschwerden zu leiden und im Vorfeld des Saisonfinales erkältet gewesen zu sein.