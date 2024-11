Fritz erfüllt seine Pflicht - und hofft auf Sinner

Taylor Fritz hat in Turin gute Chancen auf das Halbfinale. Nun muss er auf die Schützenhilfe von Jannik Sinner hoffen.

US-Open-Finalist Taylor Fritz hat sich mit seinem zweiten Gruppensieg bei den ATP Finals gute Chancen auf das Halbfinale erarbeitet. Der US-Amerikaner setzte sich am Donnerstag mit viel Mühe 5:7, 6:4, 6:3 gegen den sieglos ausgeschiedenen Australier Alex de Minaur durch und muss nun hoffen, dass der bereits für das Halbfinale qualifizierte Weltranglistenerste Jannik Sinner (Italien) am Abend (20.30 Uhr) nicht glatt in zwei Sätzen gegen den Russen Daniil Medvedev verliert.