Fußball-Legende bei Tennis-Debüt vom Platz gefegt!

Der ehemalige Fußball-Star Diego Forlán schlittert bei seinem Tennis-Debüt in eine herbe Pleite. Innerhalb kürzester Zeit wird der Uruguayer vom Platz gefegt.

Der ehemalige Fußball-Star Diego Forlán schlittert bei seinem Tennis-Debüt in eine herbe Pleite. Innerhalb kürzester Zeit wird der Uruguayer vom Platz gefegt.

Dieses Debüt hätte sich der ehemalige Fußball-Starstürmer von Manchester United und Atletico Madrid anders vorgestellt: Bei seinem ersten Tennismatch auf großer Bühne musste Diego Forlán am Mittwoch innerhalb von nicht einmal einer Stunde seine erste Niederlage hinnehmen.

Gemeinsam mit dem 32-Jährigen Argentinier Federico Coria trat der ehemalige uruguayische Nationalspieler beim ATP-Challenger-Turnier in Montevideo, bekannt als Uruguay Open, an.

Empfindliche Niederlage

Mit 1:6 und 2:6 endete der Auftritt des 112-maligen Nationalspieler Uruguays gegen die Bolivianer Boris Arias und Federico Zeballos, die im Vorjahr in Montevideo im Endspiel standen und in diesem Jahr an Nummer vier gesetzt sind, nach gerade einmal 46 Minuten.