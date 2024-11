Deutsche Tennis-Helden von sich selbst überwältigt

Mit zwei hoch überzeugenden Vorstellungen hatten die US-Open-Finalisten ihr Ticket für die Vorschlussrunde des Saisonfinales gebucht, und das als erstes rein deutsches Doppel in der 55-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. "Man kann vieles analysieren, aber wo das jetzt herkommt, wer weiß das schon", so Pütz, der in den Katakomben der Inalpi Arena entspannt an einem Proteinkeks knabberte, als er die Fragen der Reporter beantwortete.