Sinner, Zverev und Fritz sagen für BMW Open zu

Gleich drei Topstars werden im April in München aufschlagen.

Ein hochkarätiges Trio um den italienischen Tennis-Star Jannik Sinner hat für die BWM Open in München zugesagt. Neben dem Weltranglistenersten aus Südtirol werden auch Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev und Taylor Fritz, Nummer vier der Welt, an dem ATP-Turnier (12. bis 20. April) teilnehmen.

„Ich freue mich sehr, das erste Mal in München zu spielen“, sagte Sinner, der erst am vergangenen Sonntag im Duell mit Fritz die ATP Finals in Turin gewonnen hatte.