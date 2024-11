Tennis: Einbruch-Schock für Tennisstar

Mitten in der Nacht bekommen Taylor Fritz und seine prominente Freundin in London unerwarteten Besuch. Auf Instagram dokumentiert sie die Geschehnisse.

Am Samstagmorgen veröffentlichte die Influencerin (407.000 Follower) Fotos und ein Video der Szenen aus der gemieteten Unterkunft in Englands Hauptstadt.

Riddle schildert Einbruchversuch

Breitseite gegen Vermietung

Für Riddle Grund genug, Airbnb an den Pranger zu stellen: „Airbnb ist SO unsicher. Sie geraten in vielen Städten absichtlich ins Visier. Die Häuser sind nett für längere Aufenthalte, aber bitte bleibt einfach in einem Hotel, wenn du allein oder nur mit Mädchen reist. Ich habe mir geschworen, nach meinen vergangenen Erfahrungen nie wieder in einem zu übernachten und habe meine Lektion offensichtlich nicht gelernt.“