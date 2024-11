Tennis-Star ausgeraubt

Schock vor dem Karriereende! Noch bevor Diego Schwartzman im kommenden Februar nach seinem Heimturnier in Buenos Aires den Tennisschläger an den Nagel hängen wird, ist der Argentinier ausgeraubt worden. Das teilte er auf Social Media mit - samt Foto als Beweis.

Der 32-Jährige hatte auf zuletzt an den US Open teilgenommen, wo er sich über die Quali ins Hauptfeld spielte, dort aber bereits in der ersten Runde am Franzosen Gael Monfils in vier Sätzen scheiterte.