Turin: Krawietz/Pütz überraschen zum Auftakt

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat am zweiten Tag der ATP Finals mit einer überragenden Vorstellung für eine Überraschung gesorgt. Die US-Open-Finalisten setzten sich in ihrem Auftaktmatch in Turin mit 6:3, 6:4 gegen die topgesetzten French-Open-Sieger Marcelo Arevalo/Mate Pavic (El Salvador/Kroatien) durch und legten den Grundstein für den Einzug ins Halbfinale.

Krawietz und Pütz, die erstmals gemeinsam beim Saisonfinale der Tennisprofis am Start sind, präsentierten sich am Montag von Beginn an bestens abgestimmt und hochkonzentriert. Vor allem Pütz, den zuletzt eine Wadenblessur ausgebremst hatte, spielte sowohl als Aufschläger als auch am Netz auf Topniveau. Nach einem Break zum 3:1 sicherte sich das Duo aus Coburg und Frankfurt wenig später souverän den ersten Satz.