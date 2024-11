Turin: Krawietz/Pütz verlieren abschließendes Gruppenspiel

Das deutsche Davis-Cup-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz hat bei den ATP Finals zum Abschluss der Gruppenphase einen kleinen Stimmungsdämpfer kassiert. Das schon vor der Partie als Gruppensieger fürs Halbfinale qualifizierte deutsche Duo unterlag am Freitag den ausgeschiedenen Australian-Open-Champions Rohan Bopanna/Matthew Ebden (Indien/Australien) in einem Krimi mit 5:7, 7:6 (8:6), 7:10 und ging im dritten Spiel erstmals nicht als Sieger vom Platz.

Mit dem Einzug ins Halbfinale als erstes rein deutsches Doppel in der 55-Jährigen Turnierhistorie hatten Krawietz/Pütz zuvor ein kleines Stück Tennis-Geschichte geschrieben. In der Vorschlussrunde am Samstag trifft das deutsche Duo in einer Neuauflage des US-Open-Endspiels auf die Australier Max Purcell/Jordan Thompson. In New York hatten die Profis aus Coburg und Frankfurt ihren ersten gemeinsamen Grand-Slam-Titel durch eine Zweisatzniederlage im Finale knapp verpasst.