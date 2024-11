Vor Paris-Finale: Zoff um Zverev-Gegner!

Alexander Zverev trifft im Finale in Paris-Bercy auf einen Lokalmatadoren. Dieser verärgert im Halbfinale seinen Gegner ziemlich.

Alexander Zverev trifft im Finale in Paris-Bercy auf einen Lokalmatadoren. Dieser verärgert im Halbfinale seinen Gegner ziemlich.

Ugo Humbert begeistert beim ATP-Masters-1000-Turniers in Paris-Bercy aktuell die französischen Fans - und trifft dort im Finale auf Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev . Doch vorab sorgen Vorwürfe der Unsportlichkeit gegen den Franzosen für Aufsehen.

Nach dem Match klärte der Russe auf, was es damit auf sich hatte: „Ich habe ihn am Netz gesagt, dass er mehr Respekt zeigen soll, ich spiele immer fair. Ich gratuliere ihm dann, wenn er sich wie eine normale Person verhält.“

Doch warum war Khachanov so sauer auf Humbert?

Zverev-Gegner respektlos? Khachanov sauer

Khachanov, der 2018 das Turnier in Paris-Bercy gewonnen hatte, führte weiter aus: „Du kannst danach jubeln und tun, was du willst, denn Verletzungen sind Teil des Sports. Jedoch auf diese Art zu jubeln, während dein Gegner auf dem Boden liegt? Aber ok, wir sehen uns sicher wieder.“