Karriereende? Djokovic plant noch "jahrelang"

Novak Djokovic will keinen Gedanken an das eigene Karriereende verschwenden. Der unersättliche Rekordchampion aus Serbien hat noch lange nicht genug.

Seine größten Rivalen sind im Ruhestand, an das eigene Karriereende will Novak Djokovic aber noch keinen Gedanken verschwenden. Im Gegenteil: „So wie ich mich heute fühle, glaube ich, dass ich noch jahrelang stark auftreten kann“, sagte der Grand-Slam-Rekordsieger aus Serbien. „Aber wie lange ich die Motivation habe weiterzumachen, ist unvorhersehbar“, fügte er hinzu.

Djokovic (37) startet beim ATP-Turnier in Brisbane in die neue Saison und hat sich viel vorgenommen. „Ich liebe diesen Sport noch immer und ich liebe den Wettkampf“, sagte er. Schon bei den Australian Open (ab 12. Januar) in Melbourne will Djokovic um seinen 25. Grand-Slam-Titel spielen.