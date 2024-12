Tennis: Irre Kontrolle mitten im Match

Bei den ATP Next Gen Finals im saudi-arabischen Jeddah gibt es eine ungewöhnliche Spielunterbrechung. Jakub Mensik will eine kurze Toilettenpause einlegen - und wird von einem Dopingkontrolleur abgepasst.

Kuriose Szene beim Saisonfinale der besten U21-Tennisprofis in Jeddah. Während der Partie gegen den Franzosen Arthur Fils bei den ATP Next Gen Finals in Jeddah legte der Tscheche Jakub Mensik nach verlorenem Satz eine Toilettenpause ein. Dabei wurde er von einem Dopingkontrolleur abgefangen und zu einer Dopingkontrolle aufgefordert.