Montpellier: Koepfer im Achtelfinale ausgeschieden

Damit ist beim ATP-Turnier in Montepellier kein deutscher Tennisprofi mehr am Start.

Tennisprofi Dominik Koepfer ist beim ATP-Turnier in Montpellier im Achtelfinale ausgeschieden. Der 30-Jährige aus Furtwangen unterlag am Mittwochabend dem an Position vier gesetzten Kasachen Alexander Bublik mit 4:6, 2:6 und verpasste sein erstes Viertelfinale auf der ATP-Tour seit Ende Mai 2024. Bei den Australian Open war Koepfer, Nummer 118 der Welt, vor zwei Wochen nach erfolgreicher Qualifikation in der ersten Runde ausgeschieden.