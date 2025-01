Nishikoris quälende Pechsträhne ohne Happy End

Der japanische Tennisprofi Kei Nishikori hat seinen ersten Turniersieg seit sechs Jahren knapp verpasst, sich in Hongkong aber überraschend in der erweiterten Weltspitze zurückgemeldet.

Nishikroi endlich zurück in Top 100

Nishikori hatte 2019 in Brisbane seinen zwölften und bis heute letzten Titel gewonnen, danach folgten Seuchenjahre mit zahlreichen Verletzungen und einer Operation an der Hüfte.

Erst seit dem Frühjahr 2024 spielt Nishikori wieder konstant auf der Profitour und kletterte in der zweiten Jahreshälfte in der Weltrangliste. Nach dem Endspiel in Hongkong, wo er dank einer Wildcard am Start war, kehrt er am Montag in die Top 100 zurück.