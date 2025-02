Alcaraz gewinnt enges Rotterdam-Finale

Der spanische Tennisstar Carlos Alcaraz hat seine beeindruckende Sammlung mit einem weiteren Premierentitel erweitert. Der 21-Jährige gewann in Rotterdam das Finale gegen den Australier Alex de Minaur nach einem harten Stück Arbeit 6:4, 3:6, 6:2 und damit erstmals in seiner Karriere ein Hallenturnier. Der Erfolg brachte ihm 449.160 Euro Preisgeld.

Für Alcaraz war es bereits der 17. Titel, durch den er am Montag in der Weltrangliste wieder näher an Alexander Zverev auf Platz zwei heranrückt. Auch für de Minaur (25) war es trotz der Niederlage eine erfolgreiche Woche. Er klettert im Ranking auf Rang sechs und egalisiert damit seine beste Karriere-Platzierung.