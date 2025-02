Tennis: Kämpferische Leistung! Altmaier erreicht Achtelfinale in Acapulco

Altmaier mit Kämpferqualitäten

Auch Topstar Alexander Zverev ist in Acapulco am Start. Der topgesetzte Weltranglistenzweite aus Hamburg trifft in seiner Auftaktpartie auf den Italiener Matteo Arnaldi. In Mexiko will sich Zverev nach eher enttäuschenden Auftritten in Buenos Aires und Rio de Janeiro Schwung für das erste Masters des Jahres in Indian Wells holen.