Lucky Loser Altmaier im Viertelfinale von Rotterdam

Daniel Altmaier setzt seine unverhoffte Lucky-Loser-Reise in Rotterdam fort.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier in Rotterdam für eine Überraschung gesorgt und seine Lucky-Loser-Reise fortgesetzt. Der 26-Jährige aus Kempen setzte sich am Donnerstag nach starker Vorstellung mit 6:4, 3:6, 7:5 gegen den französischen Weltranglisten-19. Arthur Fils durch und zog erstmals seit Januar 2024 wieder ins Viertelfinale eines ATP-Turniers ein.

Dort trifft Altmaier, der nach einer Niederlage in der Qualikation unverhofft noch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, auf den australischen Weltranglistenachten Alex de Minaur. Altmaier, Nummer 93 der Welt, hatte am Mittwoch von der krankheitsbedingten Absage des Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard profitiert und den US-Amerikaner Aleksandar Kovacevic in drei Sätzen besiegt.