Struff scheidet in Doha früh aus

Der Warsteiner unterliegt in zwei engen Sätzen und verpasst ein mögliches Duell mit Novak Djokovic.

Für Jan-Lennard Struff ist beim ATP-Turnier in Doha bereits früh Schluss. Der Tennisprofi aus Warstein verlor in Katars Hauptstadt sein Erstrundenmatch gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 6:7 (5:7), 6:7 (7:9) und kassierte somit sein drittes Erstrundenaus in diesem Jahr. Struff war der einzige deutsche Starter im Wüstenstaat.