Tennis-Krimi: Hanfmann in Chile knapp geschlagen

Der Davis-Cup-Spieler schnuppert an der Sensation, verliert dann aber doch gegen den an Nummer eins gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo.

Tennisprofi Yannick Hanfmann (33) hat den Einzug ins Viertelfinale beim ATP-Turnier in Santiago de Chile nach einem starken Fight nur knapp verpasst.

In einem Krimi gegen den an Nummer eins gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo musste sich der Davis-Cup-Spieler aus Karlsruhe am Ende aber knapp mit 2:6, 6:4, 6:7 (5:7) geschlagen geben.