Tennis: Medwedew legt sich mit Schiedsrichter an und verliert

Der Russe befindet sich seit Monaten in einer sportlichen Krise. Seit Mai 2023 wartet Medwedew auf seinen 21. Titel auf der ATP-Tour. Im vergangenen Jahr ging er erstmals seit 2017 leer aus. In dieser Saison schied er bei den Australian Open in Melbourne bereits in der zweiten Runde aus, ein Halbfinale beim Hallenturnier in Marseille steht als sein bestes Ergebnis zu Buche.