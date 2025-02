ATP Buenos Aires: Alexander Zverev im Viertelfiale

Alexander Zverev ist früh in die Vorbereitung für die French Open gestartet. In Argentinien zeigt er eine souveräne Leistung.

Im Viertelfinale des 250er-Turniers trifft Zverev auf den an fünf gesetzten Argentinier Francisco Cerúndolo. Der Weltranglistenzweite Zverev, der am Dienstag das Heimspiel des 35-maligen argentinischen Fußball-Meisters Boca Juniors im legendären La Bombonera besucht hatte, ist in Buenos Aires der topgesetzte Spieler. In der ersten Runde hatte er ein Freilos.