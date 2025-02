Tennis: Drohnen-Ärger und Pleite! Zverev scheitert in Rio

Im Duell mit einem Underdog liegt der Hamburger schon in Führung, gibt diese aber noch aus der Hand.

Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev hat das Halbfinale beim Sandplatzturnier in Rio de Janeiro überraschend verpasst. Der topgesetzte Australian-Open-Finalist aus Hamburg unterlag dem Argentinier Francisco Comesana nach 2:31 Stunden Spielzeit mit 6:4, 3:6, 4:6 und schied wie in der Vorwoche in Buenos Aires im Viertelfinale aus.