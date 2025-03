Altmaier scheitert in Miami in Runde eins

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Masters in Miami in der ersten Runde ausgeschieden. Der 26-Jährige aus Kempen unterlag dem Weltranglisten-182. Coleman Wong aus Hongkong, der zuvor noch nie ein Spiel bei einem Turnier der 1000er-Kategorie gewonnen hatte, mit 4:6, 3:6.

Der im ATP-Ranking 100 Plätze besser als Wong geführte Altmaier, der stark in die Saison gestartet war und in Rotterdam sowie Marseille das Viertelfinale erreicht hatte, war zuvor beim Masters in Indian Wells in der ersten Qualifikations-Runde gescheitert. Bei Teil zwei des „Sunshine Doubles“ durfte Altmaier direkt im Hauptfeld starten.