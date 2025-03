Tennis-Coup! Teenager verhindert Djokovic-Meilenstein

Stattdessen fuhr Mensik seinen ersten Titel überhaupt ein und krönte sein starkes Turnier in Florida. „Im ehrlich zu sein: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es fühlt sich offensichtlich großartig an“, sagte er. „Es schmerzt mich zuzugeben, aber du warst besser. In den entscheidenden Momenten hast du abgeliefert“, räumte Djokovic ein.