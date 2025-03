Einbruch in Miami: Zverev-Krise spitzt sich zu

Im Achtelfinale verlor der Weltranglistenzweite gegen den Franzosen Arthur Fils trotz Satzführung und Breakführung im Entscheidungsdurchgang mit 6:3, 3:6, 4:6 und verpasste seinen fünften Einzug in die Runde der besten Acht in Florida.

Fils musste behandelt werden

Fils hatte Zverev bereits im Jahr 2024 eine empfindliche Niederlage in dessen Heimatstadt beigebracht. Beim ATP-Turnier in Hamburg entnervte der Franzose seinen Gegner und siegte in drei umkämpften Sätzen.

Fils bestrafte Zverev gnadenlos

In den vorherigen Partien in Miami hatte sich Australian-Open-Finalist Zverev nach längerer Formschwäche eigentlich wieder verbessert präsentiert. In Abwesenheit von Jannik Sinner, der noch bis zum 4. Mai wegen seiner positiven Dopingprobe aus dem Jahr 2024 gesperrt ist, hat es sich Zverev zum Ziel gesetzt, an die Spitze der Weltrangliste zu springen.