Ein junger Tennis-Star erreicht das nächste Level

Jack Draper gewinnt in Indian Wells nach dem Triumph über Carlos Alcaraz auch das Finale. Am Montag wird der Brite erstmals in die Top 10 der Weltrangliste vordringen.

Der britische Tennisprofi Jack Draper hat das ATP-Masters in Indian Wells gewonnen und sich seinen dritten Titel auf der Tour gesichert.

Der an Nummer 13 gesetzte 23-Jährige triumphierte im Endspiel in Kalifornien mit 6:2, 6:2 über Holger Rune (Dänemark/Nr. 12) und durfte nach nur 69 Minuten seinen ersten Turniersieg in diesem Jahr feiern.

Draper nun unter den Top 10 der Welt-Elite

Doch damit nicht genug: Ab der kommenden Woche wird Draper erstmals in den Top 10 der Weltrangliste geführt.

Das stand bereits nach seinem Einzug ins Finale fest. In der Runde der letzten Vier hatte Draper Carlos Alcaraz besiegt und so verhindert, dass der Spanier seinen dritten Titel in Folge in Indian Wells holt.

